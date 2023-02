Le maïs en retrait sous les 280 €/t

Le blé retrouvait un peu de stabilité tandis que le maïs retombait à nouveau en territoire négatif lundi à la mi-séance sur Euronext. Les craintes concernant le non-renouvellement du corridor sécurisé en mer Noire fin mars ont en effet été sensiblement apaisées ces derniers jours par les prises de position chinoises en faveur de ce dispositif et de premiers échanges entre les dirigeants russe et turc à ce sujet. Les pluies favorables qui touchent une bonne partie des blés d’hiver US tendent également à appuyer sur la tendance.

En France en revanche, le stress hydrique apparait de plus en plus préoccupant et les cartes météo à sept jours n’annoncent désormais aucun apport significatif. Les potentiels de production en Argentine se dégradent également très rapidement et maintiennent ainsi une certaine tension à l’international. La Bourse de commerce de Buenos Aires a notamment réduit de 3,5 Mt son estimation de récolte de maïs du pays, à 41 Mt (52 Mt l’an dernier).

Peu avant 14h00, le blé Euronext à échéance mai 2023 se maintenait à 280 €/t, tandis que le contrat mars 2023 s'enfonçait de 0,25 €/t, à 279,50 €/t. Le maïs Euronext à livraison juin 2023 diminuait de 1,75 €/t, à 277,75 €/t, le terme mars 2023 se contractait de 6 €/t, à 282,50 €/t.