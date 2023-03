Le poids du dollar fait à nouveau plier Chicago

Les prix du maïs et du soja ont de nouveau terminé en territoire négatif mardi soir à Chicago. Les cotations outre-Atlantique ont notamment été dégradées par un sursaut du dollar à l’international après que le président de la Fed, Jerome Powell, a averti d'une potentielle hausse des taux directeurs américains plus élevée qu’anticipé. Ce regain du billet vert vient un peu plus entamer la compétitivité des origines US sur la scène internationale.

Le glissement de la demande chinoise pour le soja brésilien et la forte compétitivité du blé russe continuent en outre de pénaliser le marché américain. Le marché anticipe de surcroît une révision à la hausse des stocks US de fin de campagne de maïs dans le rapport USDA à paraitre ce mercredi à 18h, en raison notamment d’une réduction du potentiel d’exports 22/23.

À la clôture de Chicago, le blé SRW à échéance mai 2023 a grossi de 2,75 c$/bu, à 6,98 $/bu. Le maïs à terme mai 2023 a diminué de 2,75 c$/bu à 6,34 $/bu. La fève de soja à livraison mai 2023 a baissé de 13,5 c$/bu, à 15,15 $/bu.