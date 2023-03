Les ventes US à la Chine tirent les cours du maïs à la hausse

Les prix des céréales ont à nouveau surgi en territoire positif mercredi soir à Chicago malgré la grande fermeté du dollar défavorable à la compétitivité des origines US à l’international. La tendance a en effet été soutenue par une nouvelle vente de maïs ancienne récolte à la Chine annoncée par l’USDA, d’un volume de 667 kt. Lors de la séance de la veille, l’USDA avait déjà confirmé une vente de 612 kt à l’empire du Milieu.

Le marché ressort en outre de plus en plus nerveux concernant le corridor sécurisé en mer Noire. Les négociations n’ont en effet mené à aucun accord de renouvellement pour le moment, or le dispositif expirera ce 18 mars. Le complexe soja a toutefois évolué en ordre dispersé après que la Nopa a annoncé une trituration US inférieure aux attentes le mois dernier, à 165,4 millions de boisseaux le mois dernier.

À la clôture de Chicago, le blé SRW à échéance mai 2023 s'est amplifié de 6,5 c$/bu, à 7,03 $/bu. Le maïs à terme mai 2023 a avancé de 5,75 c$/bu à 6,26 $/bu. La fève de soja à livraison mai 2023 a diminué de 4,5 c$/bu, à 14,89 $/bu.