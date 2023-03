Le blé consolide de 3 €/t sur Euronext

Les céréales européennes repartaient à la baisse ce lundi à la mi-séance sur Euronext dans un mouvement de consolidation après le bond enregistré vendredi dernier de part et d’autre de l’Atlantique. Des conditions climatiques plus favorables en Europe de l’Ouest et aux US participent également à la détente du marché, malgré des précipitations encore hétérogènes annoncées dans le Midwest cette semaine.

Le Coceral a d’ailleurs relevé de 600 kt son estimation de récolte européenne de blé tendre cette année à 129,5 Mt, contre 126,8 Mt l’an dernier. Le marché ressort toutefois encore nerveux après les nombreuses rumeurs en provenance de Russie concernant une potentielle régulation des exportations nationales de blé et de tournesol.

Peu avant 14h00, le blé Euronext à échéance mai 2023 se contractait de 3,5 €/t, à 255,75 €/t, tandis que le contrat septembre 2023 baissait de 1,75 €/t, à 255,5 €/t. Le maïs Euronext à livraison juin 2023 reculait de 0,75 €/t, à 253 €/t, le terme août 2023 se dégradait de 0,50 €/t, à 254,50 €/t.