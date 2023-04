Le blé poursuit sa baisse vers les 250 €/t

Les prix du blé et du maïs restaient ancrés dans une tendance baissière ce jeudi à la mi-séance sur Euronext. L’appel d’offres du Gasc en cours pour du blé tendre vient notamment confirmer une nouvelle fois la forte compétitivité du blé mer Noire, tandis que les offres françaises demeurent hors-marché. Les cotations européennes sont en outre globalement tirés à la baisse par la récente montée de la parité eurodollar au-dessus des 1,09 $.

Le marché ressort également rassuré par un climat plus favorable à la bonne avancée des semis de maïs et de blé de printemps dans la moitié Nord des US, bien que des conditions sèches risquent de dégrader encore un peu plus les blés d’hiver US dans le Midwest. Les importations européennes soutenues de maïs demeurent également un facteur baissier notable.

Peu avant 14h00, le blé Euronext à échéance mai 2023 se contractait de 1,75 €/t, à 252,25 €/t, tandis que le contrat décembre 2023 se dégradait de 0,75 €/t, à 257,25 €/t. Le maïs Euronext à livraison juin 2023 s'enfonçait de 2,25 €/t, à 249 €/t, le terme août 2023 baissait de 1,50 €/t, à 249,75 €/t.