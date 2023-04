Le blé ouvre la semaine sans tendance claire

Les prix des céréales progressaient sans tendance claire ce mardi à la mi-séance sur Euronext, après un week-end prolongé par les fêtes de Pâques. Le nouveau regain de la parité eurodollar vient en effet un peu plus entamer la compétitivité des origines UE à l’international, mais le marché se trouve de nouveau mis sous tension par la menace des autorités russes de mettre fin au corridor sécurisé en mer Noire.

Les conditions de cultures aux US animent par ailleurs de plus en plus le marché. Les dernières notations de blé d’hiver de l’USDA ont en effet été abaissées d’un point, à 27 % seulement, soit les plus faibles notations enregistrées à cette période de l’année depuis 1996 ! Les opérateurs anticipent par ailleurs le rapport USDA de ce soir, dans lequel une révision à la baisse des stocks de maïs US est attendu.

Peu avant 14h00, le blé Euronext à échéance mai 2023 s'amplifiait de 0,25 €/t, à 251,50 €/t, tandis que le contrat septembre 2023 se relâchait de 0,25 €/t, à 251,25 €/t. Le maïs Euronext à livraison juin 2023 avançait de 1 €/t, à 248,75 €/t, le terme août 2023 grossissait de 0,50 €/t, à 249 €/t.