Les prix du blé continuent à refluer, tirés par des exportations russes massives

En dépit des doutes sur le renouvellement du corridor céréalier en mer Noire le 18 mai, « le repli des cours est lié au fait que les Russes continuent d'exporter massivement, et que les Ukrainiens accélèrent de leur côté », explique Gautier Le Molgat, analyste chez Agritel.

Les prix du blé ont terminé en baisse jeudi avant le week-end de Pâques, et la fermeture des marchés européens et américains. Cette tendance se poursuivait en début de semaine sur Euronext, le blé s'échangeant autour de 250 euros la tonne.

L'abondance du blé russe, dont 4,7 Mt ont été exportées au seul mois de mars, et son « prix bon marché » continuent de faire fléchir les cours, selon Jack Scoville, analyste chez Price Futures Group. Cela renforce la concurrence internationale, et le Maroc, « très dépendant des importations pour les céréales, a commencé à voir comment accorder aux produits russes le même niveau d'aide à l'importation accordé aux produits européens », cite comme exemple M. Le Molgat.

Par ailleurs, Moscou aura « un stock important cette année », ce qui devrait aussi tirer les prix vers le bas au début de la prochaine campagne, souligne Damien Vercambre, du cabinet Inter-Courtage.

Cependant, le chef de la diplomatie russe Sergueï Lavrov a menacé vendredi à Ankara de suspendre l'accord sur les exportations de céréales ukrainiennes si les ventes de produits agricoles russes restent entravées.

FM #Lavrov: If there is no further progress in removing obstacles to export of Russian fertilisers and grain, we will think whether #graindeal is necessary. #Russia would work outside its framework if West doesn’t show constructive approach. There are opportunities to do this. pic.twitter.com/eFUHYchgjq