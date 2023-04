Le blé grimpe au-dessus des 250 €/t

Les cours du blé et du maïs repartaient à la hausse ce lundi à la mi-séance sur Euronext. Les menaces répétées de la Russie de ne pas renouveler l’accord du corridor sécurisé en mer Noire après le 18 mai prochain renforcent en effet progressivement la tension dans le marché. La Hongrie et la Pologne ont en outre annoncé durant le week-end suspendre l’importation de céréales ukrainiennes jusqu’au 30 juin prochain.

Une concurrence russe encore active et compétitive à l’international et des conditions climatiques favorables aux cultures en France viennent toutefois ralentir le mouvement haussier. Aux US également, l’arrivée de pluies annoncées dans une bonne partie du Midwest et une météo favorable à la bonne avancée des semis de printemps rassurent les producteurs américains.

Vers 13h00, le blé Euronext à échéance mai 2023 avançait de 1,25 €/t, à 251,25 €/t, tandis que le contrat septembre 2023 grossissait de 2 €/t, à 252,50 €/t. Le maïs Euronext à livraison juin 2023 grimpait de 1 €/t, à 242,75 €/t, le terme août 2023 s'amplifiait de 0,50 €/t, à 243,50 €/t.