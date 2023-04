Le blé abandonne encore 5 €/t

Les cours des céréales repartaient rapidement à la baisse ce jeudi à la mi-séance sur Euronext. Les pluies favorables aux cultures d’hiver dans le Midwest US et des conditions climatiques encore très bonnes dans une bonne partie de l’Europe de l’Ouest participent notamment à la pression sur le marché. L’annonce par StatCan ce mercredi de surfaces canadiennes de blé de printemps au plus haut depuis plus de vingt ans a également pesé sur la tendance.

L’afflux encore dynamique de maïs d’imports sur le marché communautaire est également à relever. Les tensions en mer Noire sont toutefois encore montées d’un cran supplémentaire après une nouvelle interruption de navigation de navire dans le cadre du dispositif du corridor sécurisé ce 26 avril. La Russie continue en outre de menacer de mettre fin à cet accord le mois prochain sans une levée des sanctions financières.

Vers 13h20, le blé Euronext à échéance septembre 2023 se dégradait de 4,50 €/t, à 238,25 €/t, tandis que le contrat décembre 2023 se contractait de 4,5 €/t, à 242,25 €/t. Le maïs Euronext à livraison juin 2023 diminuait de 1,50 €/t, à 237,5 €/t, le terme novembre 2023 se relâchait de 1,25 €/t, à 234,25 €/t.