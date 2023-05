Le blé UE rebondit vers les 240 €/t après l’USDA

Les prix du blé reprenaient une inertie positive ce lundi à la mi-séance sur Euronext. Le marché réagissait notamment à la publication du rapport USDA de vendredi dernier, dans lequel une contraction sensible des productions russes, ukrainiennes et australienne a été annoncée. Le stock de fin de campagne 2023/2024 des grands exportateurs est par conséquent anticipé à son plus bas niveau depuis plus de dix ans.

Les conditions climatiques en France suscitent par ailleurs de plus en plus de préoccupations compte tenu du manque d’ensoleillement et des pluies excessives sur l’Hexagone. Le rapport USDA a en revanche été plus lourd sur le maïs avec notamment une récolte record de 388 Mt attendues aux États-Unis (349 Mt l’an dernier). La production ukrainienne se contracterait en revanche de 5 Mt, à 22 Mt, au plus bas depuis 2012.

Peu avant 14h00, le blé Euronext à échéance septembre 2023 montait de 3,50 €/t, à 238,25 €/t, tandis que le contrat décembre 2023 grimpait de 3,50 €/t, à 242,25 €/t. Le maïs Euronext à livraison novembre 2023 progressait de 1,25 €/t, à 224,5 €/t, le terme juin 2023 baissait de 0,25 €/t, à 226,25 €/t.