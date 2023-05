Le blé US accélère à la hausse

Les cotations américaines ont enregistré une nouvelle poussée haussière vendredi soir, à la veille d’un week-end prolongé. Le climat dans la Corn Belt suscite notamment de plus en plus de préoccupations compte tenu du manque de précipitations annoncées sur la prochaine quinzaine qui pourrait entraver le bon développement des cultures de maïs et de soja.

Les doutes concernant la pérennité du corridor sécurisé prennent également de plus en plus d’ampleur. Le blocage du port de Pivdennyi et des inspections de navires ralenties en Turquie restreignent en effet drastiquement les flux commerciaux de grains en provenance d’Ukraine. L’ensemble du marché des biocarburants retrouve par ailleurs le chemin de la hausse dans le sillage des cours du brut.

À la clôture de Chicago, le blé SRW à échéance juillet 2023 s'est apprécié de 11,75 c$/bu, à 6,16 $/bu. Le maïs à terme juillet 2023 a augmenté de 13,25 c$/bu à 6,04 $/bu. La fève de soja à livraison juillet 2023 a progressé de 13,25 c$/bu, à 13,37 $/bu.