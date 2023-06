Le blé et le soja rebondissent de plus de 2 % à Chicago

Les prix des céréales et du complexe soja se sont rapidement redressées jeudi soir sur les places de cotations américaines. Les préoccupations climatiques prennent en effet de l’ampleur outre-Atlantique avec un climat sec qui risque de perdurer plus longtemps qu’initialement anticipé dans la Corn Belt et de dégrader ainsi le potentiel de production américain de maïs et de soja. Des excès d’eau et une dégradation supplémentaire des cultures de blé d’hiver sont par ailleurs rapportés dans le Midwest actuellement.

En Chine également, les averses de la dernière quinzaine auraient lourdement dégradé les qualités de cultures dans la principale zone de production de blé du pays. Le marché a par ailleurs retrouvé de la fermeté après le vote du Congrès concernant le relèvement du plafond de la dette américaine. À noter également, la production d’éthanol aux US a rebondi de 21 000 barils par jour la semaine passée, à 1,004 Mb.

À la clôture de Chicago, le blé SRW à échéance juillet 2023 a bondi de 16.5 c$/bu, à 6.11 $/bu. Le maïs à terme juillet 2023 s'est dégradé de 1.5 c$/bu à 5.92 $/bu. La fève de soja à livraison juillet 2023 s’est élancée de 29.75 c$/bu, à 13.29 $/bu.