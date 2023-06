Le blé européen se redresse au-dessus des 225 €/t

Les cours des céréales maintenaient leur mouvement haussier ce lundi à la mi-séance sur Euronext. Les craintes liées au climat prennent en effet de plus en plus d’ampleur de part et d’autre de l’Atlantique, avec notamment un climat sec qui perdure plus longtemps qu’anticipé dans une bonne partie de la Corn Belt.

Dans la moitié Nord de la France et en Allemagne également, l’absence de précipitations et les hautes températures risquent de dégrader les potentiels de rendements et la qualité des cultures d’hiver et de printemps. La Chine reste elle aussi au centre des attentions en raison des averses encore annoncées sur la principale zone de production de blé du pays, en pleine période de moisson.

Vers 13h00, le blé Euronext à échéance septembre 2023 augmentait de 1,75 €/t, à 225,75 €/t, tandis que le contrat décembre 2023 progressait de 2,50 €/t, à 232,25 €/t. Le maïs Euronext à livraison novembre 2023 grossissait de 2 €/t, à 218,50 €/t, le terme août 2023 s'appréciait de 1,75 €/t, à 219,25 €/t.