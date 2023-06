Le blé et le maïs marquent une pause sur Euronext

Les cours des céréales évoluaient sans tendance claire ce mercredi à la mi-séance sur Euronext. Outre des considérations techniques, le marché perd de son inertie haussière face à la pression d’une demande limitée et de la lourde concurrence russe à l’international. Le dernier appel d’offres du Gasc ne se serait d'ailleurs conclu que sur l’achat de 55 kt de blé meunier d’origine russe, compte tenu de prix jugés trop élevés par l’office d’achat égyptien.

Les craintes liées au climat se sont par ailleurs quelque peu apaisées. Les dernières cartes météo se montrent en en effet un peu plus rassurantes de part et d’autre de l’Atlantique. Des pluies devraient notamment venir toucher une bonne partie de la Corn Belt et de la France en fin de semaine et améliorer ainsi les conditions de cultures de maïs. L’Allemagne et la Pologne risque en revanche de rester au sec.

Vers 13h00, le blé Euronext à échéance septembre 2023 s'immobilisait à 230.25 €/t, tandis que le contrat décembre 2023 progressait de 0.25 €/t, à 236.25 €/t. Le maïs Euronext à livraison août 2023 grimpait de 0.25 €/t, à 226.25 €/t, le terme novembre 2023 se dégradait de 0.5 €/t, à 224 €/t.