Le blé Euronext se rétablit au-dessus des 235 €/t

Les cours du blé et du maïs repartaient à la hausse ce jeudi à la mi-séance après leur nette consolidation de la veille. Le mouvement de reprise restait toutefois limité par l’arrivée imminente des nouvelles récoltes de blé sur le marché, le regain de compétitivité de l’origine russe à l’international, et par l’apparition de pluies favorables aux cultures de printemps européennes sur les dernières cartes météo.

Les apports risquent toutefois de n’être que succincts et insuffisants pour combler le net déficit hydrique des cultures en place. Aux US également, les récentes pluies laissent au sec une bonne partie de la Corn Belt et continuent d’inquiéter les producteurs de maïs et de soja. Le marché observe par ailleurs encore avec attention l’escalade du conflit en Ukraine et les nouvelles menaces de la Russie de mettre un terme au corridor sécurisé en mer Noire.

Vers 13h00, le blé Euronext à échéance septembre 2023 avançait de 2,50 €/t, à 235,75 €/t, tandis que le contrat décembre 2023 s'appréciait de 2,50 €/t, à 241,50 €/t. Le maïs Euronext à livraison novembre 2023 montait de 2,25 €/t, à 232 €/t, le terme août 2023 grimpait de 1,75 €/t, à 235,25 €/t.