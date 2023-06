Le blé européen grimpe en direction des 240 €/t

Les prix du blé et du maïs engageaient un nouveau mouvement haussier ce vendredi à la mi-séance sur Euronext. Le marché continue en effet de gagner en tension face aux conditions sèches et chaudes qui perdurent de part et d’autre de l’Atlantique.

Dans son dernier Crop Progress, FranceAgriMer a d’ailleurs réduit de trois points ses notations de blé tendre « bon à très bon », à 85 % (65 % en 2022), tandis que les notations de maïs grain ont été abaissées de deux points, à 86 % de « bon à très bon » (87 % l’an dernier).

Les notations des orges de printemps ont également été coupées de six points, à 83 % (54 % un an plus tôt). Strategie Grains a de son côté abaissé de 1,3 Mt sa projection de récolte européenne de blé tendre (128,7 Mt) et de 1 Mt la production de maïs (61,2 Mt). Aux US, les dernières cartes météo n’anticipent en outre pas d’améliorations notables sur les cultures de maïs et de soja.

Peu avant 14h00, le blé Euronext à échéance septembre 2023 progressait de 3 €/t, à 238 €/t, tandis que le contrat décembre 2023 grimpait de 3,50 €/t, à 244,25 €/t. Le maïs Euronext à livraison novembre 2023 grossissait de 2 €/t, à 234,75 €/t, le terme août 2023 montait de 2,25 €/t, à 236,75 €/t.

