Les cultures de printemps profitent des pluies

L’arrivée de l’été s’accompagne désormais d’apports pluvieux notables sur une bonne partie de l’Hexagone et de températures plus fraîches. Si les orages s’accompagnent parfois de grêles et de vents violents, ces apports auront sans nul doute amélioré les conditions de nombreuses parcelles, notamment des cultures de printemps. Les cartes annoncent désormais des précipitations supplémentaires jusqu’à la fin juin, ce qui devrait aider les cultures de maïs à aborder leur floraison dans de meilleures conditions. Ces apports devront toutefois rester réguliers et, surtout, moins brutaux pour assurer un maintien des potentiels ces prochains mois.