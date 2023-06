Le blé US grimpe au terme d’une séance volatile

Le marché américain a ouvert sa semaine sur une note très volatile ce mardi, après un week-end prolongé de trois jours à l’occasion du Juneteenth. Les cartes météo suscitent notamment toujours autant de nervosité outre-Atlantique avec des pluies qui devraient certes balayer une partie de la Corn Belt ces prochains jours, mais qui risquent également de laisser au sec les cultures de soja et de maïs du pays qui souffrent le plus de déficit hydrique.

La tendance est cependant également mise de nouveau sous pression par des considérations macroéconomiques et le retrait des cours du brut. La croissance économique chinoise s’avère notamment décevante et interroge sur les besoins d’importations du pays au second semestre 2023. Les inspections hebdomadaires de blé (238 kt), de maïs (877 kt) et de soja (185 kt) dans les ports américains sont quant à elles ressorties dans les attentes du marché la semaine passée.

À la clôture de Chicago, le blé SRW à échéance juillet 2023 a augmenté de 7.75 c$/bu, à 6.96 $/bu. Le maïs à terme décembre 2023 est resté stable à 5.97 $/bu. La fève de soja à livraison novembre 2023 a grossi de 0.5 c$/bu, à 13.43 $/bu.

