Le blé retombe sous les 250 €/t

Les cours du blé et du maïs repartaient en territoire négatif ce vendredi à la mi-séance sur Euronext, dans le sillage de Chicago et à la faveur d’un climat plus clément en France et en Allemagne. FranceAgriMer a tout de même réduit de deux points ses notations de blé tendre « bon à très bon » dans son dernier Crop Progress hebdomadaire, à 83 % (64 % l’an dernier). Les notations d’orge de printemps ont été coupées de cinq points, à 78 % (53 % en 2022), tandis que celles de maïs ont été abaissées d’un point, à 85 % de « bon à très bon » (83 % il y a un an).

Les conditions climatiques dans la Corn Belt restent par ailleurs au centre des préoccupations compte tenu d’un déficit hydrique notable encore anticipée ces prochains jours dans une bonne partie de la Corn Belt. À noter également, la Bourse de commerce de Buenos Aires a réduit de 2 Mt son estimation de récolte argentine de maïs cette année, à 34 Mt, soit une chute de 18 Mt par rapport à l’an dernier. Les surfaces de blé tendre 2023 ont par ailleurs été révisées en baisse de 200 khas, à 6,1 Mha (en ligne avec l’an dernier).

Peu avant 14h00, le blé Euronext à échéance septembre 2023 baissait de 3,50 €/t, à 247,50 €/t, tandis que le contrat décembre 2023 se dégradait de 2,50 €/t, à 255 €/t. Le maïs Euronext à livraison novembre 2023 se relâchait de 1,50 €/t, à 244,75 €/t, le terme août 2023 s'enfonçait de 1,25 €/t, à 246,50 €/t.

