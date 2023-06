Porté par les incertitudes en Mer noire, le blé européen se relance de 7 €/t

Les cours du blé se relançaient rapidement à la hausse ce lundi à la mi-séance sur Euronext. Les incertitudes quant à l’accès aux origines mer Noire reprennent en effet rapidement de l’ampleur après le coup d’état avorté du chef de la milice Wagner en Russie le week-end dernier. Le scénario d’un arrêt du corridor sécurisé en mer Noire le 18 juillet prochain gagne par ailleurs en crédibilité selon de nombreux analystes.

La météo aux US demeure également au centre des attentions. Les dernières cartes n’annoncent en effet que des pluies limitées dans les États de la Corn Belt les plus touchés par le manque d’apports des dernières semaines. En France et en Allemagne en revanche, les précipitations perdurent et rassurent après une fin de printemps marqué par le sec et les hautes températures.

Vers 13h00, le blé Euronext à échéance septembre 2023 montait de 6,75 €/t, à 253,75 €/t, tandis que le contrat décembre 2023 grimpait de 6,50 €/t, à 260,75 €/t. Le maïs Euronext à livraison août 2023 augmentait de 3,75 €/t, à 249 €/t, le terme novembre 2023 avançait de 3,25 €/t, à 246,50 €/t.

Pour surveiller les évolutions des cours des matières premières agricoles, connectez-vous sur Les marchés agricoles de Terre-net.fr