Le blé européen en déclin de 2 €/t avant l’USDA

Les prix des céréales retombaient en territoire négatif ce mercredi à la mi-séance sur Euronext avant la publication du rapport mensuel de l’USDA prévu ce soir à 18h00. La pression de l’avancée des récoltes dans l’hémisphère Nord continue par ailleurs de peser sur la tendance.

FranceAgriMer a a de son côté annoncé anticiper des exportations françaises de blé tendre nouvelle récolte vers les pays tiers à 9,6 Mt, contre 10,1 Mt sur la campagne 22/23. Les exportations intracommunautaires augmenteraient en revanche de 1,4 Mt, à 7,8 Mt.

Le marché reste en outre attentif à l’évolution de la situation en mer Noire et aux négociations concernant le renouvellement du corridor sécurisé après le 17 juillet prochain. Les cultures de blé de printemps au Nord des US et au Canada suscitent de leur côté de plus en plus de préoccupations compte du déficit hydrique de ces zones de production. À noter également, l’Algérie a lancé un appel d’offres pour du blé meunier à chargement août – septembre.

Vers 13h00, le blé Euronext à échéance septembre 2023 baissait de 1,75 €/t, à 230,50 €/t, tandis que le contrat décembre 2023 s'enfonçait de 1,75 €/t, à 237.50 €/t. Le maïs Euronext à livraison août 2023 s'immobilisait à 228 €/t, le terme novembre 2023 se dégradait de 0,25 €/t, à 223,75 €/t.

