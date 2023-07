Le blé UE grimpe de 6 €/t en direction des 250 €/t

Les prix des céréales enregistraient une vive progression ce mercredi à la mi-séance sur Euronext. Le marché gagne en effet en fermeté à la suite de l’arrêt du corridor sécurisé en mer Noire annoncé par la Russie lundi dernier et aux bombardements qui ont touchés les infrastructures portuaires d’Odessa durant les deux dernières nuits.

La météo américaine revient en outre au centre des attentions avec des cartes météo qui annoncent un climat sec et chaud dans une large partie de la Corn Belt sur la fin du mois de juillet et le début du mois d’août. Le manque de précipitations qui touche également les blés de printemps US et canadien participe aussi au renforcement du prix des céréales actuellement.

Peu avant 14h00, le blé Euronext à échéance décembre 2023 augmentait de 6 €/t, à 246,75 €/t, tandis que le contrat septembre 2023 montait de 6,25 €/t, à 240,75 €/t. Le maïs Euronext à livraison novembre 2023 bondissait de 6,75 €/t, à 237,75 €/t, le terme août 2023 grimpait de 8 €/t, à 245 €/t.

Pour surveiller les évolutions des cours des matières premières agricoles, connectez-vous sur Les marchés agricoles de Terre-net.fr