Le blé UE hésite devant les 260 €/t

Les prix des céréales enregistraient une forte volatilité sans montrer de tendance claire ce jeudi à la mi-séance sur Euronext, au lendemain d’une séance marquée par une flambée des cours de part et d’autre de l’Atlantique. L’arrêt du corridor sécurisé en mer Noire et les frappes russes sur le port d’Odessa et de Chornomorsk ont en effet concrétisé les craintes d’un arrêt total des exportations ukrainiennes par voie maritime.

🌾 Les marchés réagissent aux événements sur la mer Noire…



➡️ Une bougie = 5 minutes



🇺🇦🇺🇦🇺🇦@agritel_argus#corridorpic.twitter.com/JL4MjzBfMo — Arthur Portier (@PortierArthur) July 20, 2023

La Russie a en outre annoncé comme ennemi potentiel tout navire à destination de l’Ukraine. Les conditions climatiques dans la Corn Belt amplifient par ailleurs la tension du marché en raison du retour d’un climat sec et chaud sur la fin juillet et le début du mois d’août. Les cultures de blé de printemps au Nord des US et au Canada continuent également de souffrir du sec.

Peu avant 14h00, le blé Euronext à échéance décembre 2023 se contractait de 1,0 €/t, à 257,0 €/t, tandis que le contrat septembre 2023 diminuait de 1,25 €/t, à 252,50 €/t. Le maïs Euronext à livraison novembre 2023 reculait de 1,25 €/t, à 241,25 €/t, le terme août 2023 s'enfonçait de 3,75 €/t, à 246 €/t.

Pour surveiller les évolutions des cours des matières premières agricoles, connectez-vous sur Les marchés agricoles de Terre-net.fr