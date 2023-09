Le blé Euronext en retrait de 1 €/t sous la pression russe

Les prix du blé continuaient de se dégrader légèrement ce mardi à la mi-séance sur Euronext, après une séance de nettes pertes enregistrée lundi. Le renforcement de la compétitivité du blé russe ces derniers jours a notamment renvoyé les cours dans le rouge, tandis que les mouvements de navire à l’arrivée et au départ des ports ukrainiensrassurent un peu plus les opérateurs quant aux capacités d’export du pays.

Les prix du maïs sont également tirés à la baisse par l’arrivée des moissons dans l’hémisphère Nord. Les récoltes de maïs aux US ont d’ailleurs progressé de quatre points la semaine passée selon le dernier Crop Progress de l’USDA, à 9 %, contre 7 % l’an dernier et en moyenne cinq ans. Les semis de blé d’hiver aux US sont, quant à eux, terminés à 15 %, contre 19 % l’an dernier et 16 % en moyenne cinq ans.

Vers 13h30, le blé sur Euronext à échéance décembre 2023 se relâchait de 1,25 €/t, à 237,25 €/t, tandis que le contrat mars 2024 se contractait de 1,25 €/t, à 243 €/t. Le maïs sur Euronext à livraison novembre 2023 se dégradait de 0,50 €/t, à 208,75 €/t, le terme mars 2024 baissait de 0,50 €/t, à 216,50 €/t.

