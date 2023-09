Le blé se reprend de 3 €/t et retrouve les 240 €/t

Les prix du blé repartaient en territoire positif ce mercredi à la mi-séance sur Euronext face à une intensification de la demande mondiale. La scène internationale est en effet animée par un nouvel appel d’offres du Gasc pour du blé meunier à chargement novembre. L’Algérie poursuit dans le même temps ses négociations dans le cadre de son récent tender, après avoir d’ores et déjà contractualisé entre 200 et 240 kt selon les retours du marché.

Les conditions climatiques dans l’hémisphère sud suscitent également les préoccupations du marché actuellement. Les cours du maïs enregistraient en revanche une progression plus mesurée, sous la pression des moissons de part et d’autre de l’Atlantique et face à une demande mesurée en Europe et à l’international.

Peu avant 14h00, le blé Euronext à échéance décembre 2023 augmentait de 3,50 €/t, à 240,75 €/t, tandis que le contrat mars 2024 montait de 3 €/t, à 246 €/t. Le maïs Euronext à livraison novembre 2023 grossissait de 1,25 €/t, à 210,25 €/t, le terme mars 2024 s'amplifiait de 1 €/t, à 217,50 €/t.

