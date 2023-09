Le blé UE remonte en direction des 240 €/t

Les cours du blé repartaient à la hausse ce lundi à la mi-séance sur Euronext. Les préoccupations concernant la production de l’hémisphère sud prennent en effet de l’ampleur, notamment en Australie où le manque de précipitations et des températures élevées dégradent rapidement les potentiels.

Un regain de la demande internationale et plus particulièrement du Maghreb motive également une montée des prix des céréales. La Tunisie a d’ailleurs lancé un appel d’offres pour 100 kt de blé meunier ainsi que 50 kt d’orge fourragère, à chargement octobre - novembre. Le maïs reprend également un peu de hauteur, dans le sillage du blé, malgré la pression des récoltes en France, en Ukraine et aux US.

Peu avant 14h00, le blé Euronext à échéance décembre 2023 progressait de 2,50 €/t, à 238,25 €/t, tandis que le contrat mars 2024 montait de 2 €/t, à 244,25 €/t. Le maïs Euronext à livraison novembre 2023 grossissait de 1,75 €/t, à 211 €/t, le terme mars 2024 s'amplifiait de 1,75 €/t, à 218,25 €/t.

Pour surveiller les évolutions des cours des matières premières agricoles, connectez-vous sur Les marchés agricoles de Terre-net.fr