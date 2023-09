Le blé Euronext recule sous les 240 €/t

Les cours du blé et du maïs retombaient légèrement dans le rouge ce jeudi à la mi-séance sur Euronext. Le marché réagit notamment au dernier appel d’offres du Gasc qui s’est conclu par l’achat d’un volume réduit (170 kt) et a à nouveau confirmé le manque de compétitivité des origines françaises vers cette destination.

Les prix du maïs perdent quant à eux progressivement du terrain sous la pression des récoltes dans l’hémisphère Nord et d’une lourde concurrence brésilienne à l’international. Les perspectives de production de blé réduites en Australie et en Argentine suscitent toutefois de plus en plus de préoccupations dans le marché.

Vers 13h00, le blé Euronext à échéance décembre 2023 s'enfonçait de 1.25 €/t, à 239.75 €/t, tandis que le contrat mars 2024 diminuait de 1.25 €/t, à 245 €/t. Le maïs Euronext à livraison novembre 2023 se relâchait de 1.25 €/t, à 210.50 €/t, le terme mars 2024 se dégradait de 1.75 €/t, à 217.75 €/t.

