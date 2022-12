Le colza reste bloqué sous les 570 €/t

Les cours du colza peinaient encore à enregistrer un mouvement de reprise notable ce mardi à mi-séance sur Euronext. Abares a notamment alourdi la pression sur la tendance en relevant de 700 kt son estimation de récolte australienne de canola cette année, à un nouveau record historique de 7,3 Mt. L’ensemble du complexe oléagineux est en outre tiré à la baisse actuellement par le vif retrait des cours du brut actuellement.

Le complexe soja retrouve toutefois un peu de fermeté en réaction à l’assouplissement des restrictions sanitaires en Chine. Les conditions de semis en Argentine suscitent en outre de plus en plus de préoccupations avec la montée des températures dans le pays et des précipitations toujours aussi rares. Les prix du palme à la Bourse de Kuala Lumpur ont quant à eux bondi de 3 % ce matin face à la réduction de la production malaisienne au mois de novembre et à un rebond des exportations.

Vers 13h00, le colza Euronext à terme février 2023 progressait de 1 €/t, à 568,75 €/t. L’échéance mai 2023 grimpait de 0,75 €/t, à 573 €/t.