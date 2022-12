Le colza peine encore à trouver une direction

Les cours du colza enregistraient une nouvelle séance sans variations notables ce jeudi à la mi-séance sur Euronext. Les prix de la graine oléagineuse sont en effet toujours tiraillés entre la pression du marché des huiles et la reprise du complexe soja. Les prix de la fève et du tourteau à Chicago retrouvent notamment de la hauteur en réaction à la levée progressive des restrictions sanitaires en Chine.

Les hautes températures et le climat sec en Argentine suscitent en outre de plus en plus de préoccupations et pourraient désormais mener à des abandons de surfaces. Les risques de récession renvoient en revanche l’ensemble des biocarburants à la baisse, dans le sillage de cours du brut, au plus bas depuis près d’un an. L’annonce en début de semaine d’une récolte record de canola en Australie cette année (7,3 Mt selon Abares) pèse également sur la tendance.

Peu avant 14h00, le colza Euronext à terme février 2023 montait de 0,75 €/t, à 570,25 €/t. L’échéance mai 2023 s'amplifiait de 0,75 €/t, à 575,50 €/t.