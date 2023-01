Le colza se reprend de 8 €/t sur Euronext

Les cours du colza initiaient finalement un rebond notable ce mardi sur Euronext, dans le sillage de Chicago. Cette reprise technique se trouve toutefois encore limitée par la lourde pression des origines d’imports et une filière biocarburant menacée en Allemagne. Les ministres de l’Environnement et de l’Agriculture du pays proposent en effet de mettre fin aux fabrications à partir de cultures végétales.

Le complexe soja est quant à lui mis sous pression par l’avancée de récoltes brésiliennes attendues comme record et d’une sensible amélioration des conditions climatiques en Argentine. La sécheresse qui a touché le pays ces derniers mois a toutefois d’ores et déjà causé des pertes de surfaces et de potentiels de rendement selon les observateurs locaux.

Peu avant 14h00, le colza Euronext à terme mai 2023 grossissait de 7,50 €/t, à 533,25 €/t. L’échéance février 2023 avançait de 7,75 €/t, à 537 €/t.