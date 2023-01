Le colza grimpe de 5 €/t sur Euronext

Les cours du colza tentaient à nouveau de retrouver le chemin de la hausse ce jeudi à la mi-séance sur Euronext, dans le sillage d’un complexe soja et d’une huile de palme mieux orientés. Les pluies en Argentine sont certes bénéfiques aux cultures, mais ces apports demeurent tardifs et une perte de potentiel et de surfaces est d’ores et déjà constatée dans le pays.

Ces précipitations viennent en outre s’élargir au Sud du Brésil et ralentissent ainsi les travaux de moisson en cours. Les cours du palme ont quant à eux initié un petit rebond technique après leur chute de la veille. Le renforcement de l’eurodollar au-dessus des 1,09 $ vient toutefois dégrader un peu plus la compétitivité du colza UE face aux origines d’import, notamment australienne.

Peu après 13h00, le colza Euronext à terme mai 2023 grossissait de 4,25 €/t, à 533,50 €/t. L’échéance août 2023 avançait de 2,75 €/t, à 534,0 €/t.