Le colza en progression de 3 €/t sur Euronext

Les cours du colza grimpaient de nouveau en territoire positif mercredi à la mi-séance sur Euronext dans le sillage d’un complexe soja renforcé. Le climat sec et chaud qui revient s’installer en Argentine suscite en effet de plus en plus de préoccupations compte tenu d’un état d’ores et déjà critique des cultures en place. La demande internationale reste dans le même temps vive et participe au raffermissement des prix de la fève.

Malgré un raffermissement du canola canadien, le colza UE se trouve toutefois encore mis sous pression par les origines d’import, notamment australiennes. Le décrochage du palme à la Bourse de Kuala Lumpur lors de la séance du 31 janvier a également pesé sur l’ensemble du secteur des huiles. Le pétrole retrouve toutefois de la fermeté dans l’attente de la réunion de l’Opep+ et des annonces de la Fed attendues en fin de journée.

Peu avant 14h00, le colza Euronext à terme mai 2023 augmentait de 3,50 €/t, à 548,50 €/t. L’échéance août 2023 grimpait de 3,25 €/t, à 546,75 €/t.