Le colza encore en perte de 5 €/t

Le colza creusait de nouveau ses pertes jeudi à la mi-séance sur Euronext, malgré le rebond des cours du brut et un prix du palme toujours aussi ferme. L’huile à Bourse de Kuala Lumpur a en effet gagné plus de 2 % ce matin pour revenir flirter avec ses plus hauts niveaux de l’année. Le resserrement de l’offre dans le Sud-Est asiatique et la reprise de la demande chinoise continuent de porter les cours à la hausse.

Le complexe soja observe toutefois une évolution plus mitigée, partagé entre les risques de production en Argentine et l’arrivée massive d’une récolte record brésilienne. Le marché restait par ailleurs prudent avant les premières estimations de l’USDA concernant les surfaces américaines cette année. Le consensus anticipe notamment une hausse des assolements de soja américains par rapport à l’an dernier.

Peu avant 14h00, le colza Euronext à terme mai 2023 diminuait de 5,75 €/t, à 552,25 €/t. L’échéance août 2023 s'enfonçait de 5 €/t, à 550 €/t.