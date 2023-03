Le colza UE en légère hausse dans le sillage du palme

Le colza Euronext repartait timidement à la hausse ce jeudi à la mi-séance sur Euronext, poussé par la consolidation de la parité eurodollar et un nouveau bond du prix du palme. Les cours ont en effet bondi de plus de 2,5 % ce matin pour aller chercher leur plus haut niveau depuis près de quatre mois en réaction à des averses préoccupantes en Malaisie. La hausse anticipée de la demande chinoise et indienne ces prochains mois continue par ailleurs de soutenir le mouvement.

Le regain du complexe oléagineux demeure toutefois capé par la récolte brésilienne record de soja qui vient s’imposer sur la scène internationale, bien que la production argentine soit, elle, anticipée en très net retrait par rapport aux précédentes campagnes. La demande US et la reprise économique en Chine tractent par ailleurs les cours du brut à la hausse actuellement et renforcent ainsi l’ensemble du secteur des biocarburants.

Peu avant 14h00, le colza Euronext à terme mai 2023 grimpait de 2 €/t, à 530,50 €/t. L’échéance août 2023 avançait de 1,75 €/t, à 530,50 €/t.