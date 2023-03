Le colza en reprise de 3 €/t sur Euronext

Les cours du colza évoluaient en légère hausse ce vendredi à la mi-séance sur Euronext, dans le sillage d’un prix du palme encore très dynamique. Les cours de l’huile à la Bourse de Kuala Lumpur ont en effet grimpé de 1,4 % ce matin et cumulent désormais un gain de plus de 16 % depuis le 2 février dernier ! Les inondations qui frappent la Malaisie et l’Indonésie et la reprise de la demande asiatique ravivent notamment la tension du marché.

Le complexe soja retrouve quant à lui de la hauteur face à un potentiel de production argentin qui ne cesse de se dégrader. La Bourse de commerce de Buenos Aires a ainsi réduit d’un point ses notations de « bon à excellent », à 2 %, contre 27 % l’an dernier, et avertit sur de prochaines coupes d’estimation de récolte nationale à venir. Pour rappel, la récolte argentine est pour le moment annoncée à 33,5 Mt, soit une chute de près de 10 Mt par rapport à 2022.

Peu avant 14h00, le colza Euronext à terme mai 2023 s'appréciait de 3 €/t, à 534 €/t. L’échéance novembre 2023 s'amplifiait de 2,75 €/t, à 537 €/t.