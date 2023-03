Le colza s'enfonce de près de 7 €/t sur Euronext

Les cours du colza abandonnaient de nouveau du terrain lundi à la mi-séance sur Euronext dans le sillage du complexe soja. La concurrence brésilienne vient en effet resserrer les opportunités d’exportations américaines et tire ainsi l’ensemble du complexe oléagineux à la baisse. Les risques de production en Argentine suscitent toutefois de plus en plus tension, et ce d’autant plus que le pays subit actuellement une nouvelle vague de chaleur préoccupante.

Les prix du palme à la Bourse de Kuala Lumpur ont quant à eux enregistré un retrait technique ce matin, malgré des conditions climatiques encore défavorables en Asie du Sud-Est (inondations) et une reprise encore sensible de la demande asiatique. Les cours du brut s’enfoncent de leur côté de 1,5 % en réaction à une prévision de croissance chinoise inférieure aux attentes.

Peu avant 14h00, le colza Euronext à terme mai 2023 reculait de 6,75 €/t, à 531,75 €/t. L’échéance août 2023 se relâchait de 7,25 €/t, à 531,25 €/t.