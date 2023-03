Le colza évolue peu malgré les risques de production argentins

Les cours du colza évoluaient de nouveau sans tendance claire ce vendredi à la mi-séance sur Euronext. La filière reste notamment paralysée face à la crise traversée par le secteur bancaire et à ses potentielles répercussions sur la consommation mondiale de carburant et de biocarburants. Le soutien de la Banque nationale suisse à Crédit Suisse et de banques américaines à First Republic Bank motive toutefois un rebond des cours du brut actuellement.

Le complexe soja se trouve quant à lui mis sous tension par un potentiel de production argentin de plus en plus critique. La Bourse de commerce de Buenos Aires a d’ailleurs de nouveau coupé de 4 Mt son estimation de récolte du pays, à 25 Mt, contre 43,3 Mt en 2022. Le retour des pluies annoncées au Brésil risque par ailleurs de retarder un peu plus les chantiers de récolte.

Peu avant 14h00, le colza Euronext à terme mai 2023 se contractait de 0.50 €/t, à 471.75 €/t. L’échéance août 2023 s'enfonçait de 0.50 €/t, à 474.50 €/t.