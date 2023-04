Le colza creuse ses pertes de 8 €/t

Les cours du colza subissaient une nouvelle secousse baissière ce jeudi à la mi-séance sur Euronext sous la pression de multiples facteurs. La montée de la parité eurodollar sur des sommets de plus d’un an vient notamment renforcer la compétitivité des origines d’imports sur le marché communautaire. Les importations européennes de colza depuis le 1er juillet dernier s’établissent d'ailleurs à 6,36 Mt selon la Commission européenne, contre 4 Mt un an plus tôt.

Le marché des huiles se trouve en outre emporté dans le rouge actuellement par le décrochage des prix du palme à la Bourse de Kuala Lumpur, en réaction à une nette contraction des exportations et un rebond de la production malaisienne depuis le début du mois. À noter toutefois, La Bourse de commerce de Rosario a réduit de 4 Mt son estimation de récolte argentine de soja 2023, à 23 Mt, en chute de 19,2 Mt par rapport à l’an dernier.

Peu avant 14h00, le colza Euronext à terme août 2023 se relâchait de 8,0 €/t, à 441,25 €/t. L’échéance mai 2023 se contractait de 9,0 €/t, à 440.5 €/t.