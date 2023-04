La chute du palme renvoie le colza sous les 440 €/t

Les cours du colza continuaient de s’enfoncer en territoire négatif vendredi à la mi-séance sur Euronext, dans le sillage notamment de l’huile de palme. Les cours de l’huile à la Bourse de Kuala Lumpur ont en effet enchaîné une seconde séance de pertes de plus de 3 % pour retomber à leur plus bas niveau depuis la fin septembre.

Le marché se trouve principalement mis sous pression par un ralentissement drastique des exportations malaisiennes depuis le début du mois d’avril et l'assouplissement des restrictions à l’export en Indonésie. Le complexe soja reste quant à lui tiré à la baisse par la bonne avancée des semis US et la concurrence brésilienne. Les récoltes prennent en revanche du retard en Argentine et la Bourse de commerce de Buenos Aires alerte sur de potentielles nouvelles coupes dans ses estimations de production.

Peu avant 14h, le colza Euronext à terme août 2023 reculait de 4,5 €/t, à 435,5 €/t. L’échéance novembre 2023 baissait de 3,5 €/t, à 441,25 €/t.