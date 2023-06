Le colza accélère et s’offre 15 €/t sur Euronext

Les cours du colza confirmaient à nouveau leur mouvement de reprise ce vendredi à la mi-séance sur Euronext avec un gain de plus de 15 €/t et un retour sur ses plus hauts niveaux depuis près de deux mois ! Les conditions sèches et chaudes en France continuent notamment de pousser la tendance à la hausse malgré l’arrivée de pluies annoncées sur l’Hexagone ces prochains jours.

La production de palme en Asie du Sud-Est et de soja aux US se trouve également menacées par le manque de précipitations et des prévisions à court et moyen terme plus pessimistes. L’huile de palme en Malaisie a d’ailleurs flambé de 7 % ce matin à la Bourse de Kuala Lumpur. Le secteur des huiles a en outre gagné en fermeté face aux données de la Nopa, qui a annoncé des stocks US d’huile de soja le mois dernier nettement inférieurs aux attentes du marché.

Peu avant 14h00, le colza Euronext à terme août 2023 s'appréciait de 14,75 €/t, à 459,75 €/t. L’échéance novembre 2023 grossissait de 16,50 €/t, à 465 €/t.

