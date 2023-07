Le colza UE grimpe de 8 €/t et dépasse les 450 €/t

Les cours du colza poursuivaient leur mouvement de reprise ce lundi dans le sillage du complexe soja. L’USDA a en effet motivé une flambée des prix de la fève vendredi dernier en annonçant des surfaces américaines nettement sous les attentes du marché, à 83,5 millions d’acres, contre 87,5 millions l’an dernier. Les stocks trimestriels sont en outre eux-aussi ressortis sous les anticipations du consensus.

Les prix de la fève et de l’huile évoluent désormais à leur plus haut niveau depuis la fin février à Chicago et entrainent dans leur sillage l’ensemble des graines oléagineuses. L’huile de palme à la Bourse de Kuala Lumpur a de son côté bondi de 5 % ce matin pour revenir à son plus haut niveau depuis la mi-mars. À noter également, la Commission européenne a réduit de 310 kt son estimation de récolte européenne de colza cette année, à 19,9 Mt, contre 19,5 Mt l’an dernier.

Vers 13h00, le colza Euronext à terme août 2023 montait de 8 €/t, à 457,75 €/t. L’échéance novembre 2023 augmentait de 7,50 €/t, à 463,75 €/t.

