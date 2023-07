Le colza se stabilise sous les 450 €/t

Les prix du colza continuaient d’évoluer sans tendance claire ce jeudi à la mi-séance sur Euronext face à un complexe soja lui-aussi en recherche de direction. Les cartes météo ressortent en effet encore très volatiles outre-Atlantique avec des densités de précipitations très variables dans la Corn Belt selon les modèles observés. Les notations de culture de l’USDA restent par ailleurs très faibles.

Au Canada également, le manque de précipitations laisse les cultures de canola dans un état critique et suscite de plus en plus de préoccupations dans le pays. Les prix de l’huile de palme à la Bourse de Kuala Lumpur ont quant à eux repris leur marche haussière ce matin en réaction à une contraction notable de la production malaisienne le mois dernier et à une reprise attendue des exportations durant les semaines à venir.

Peu avant 14h00, le colza Euronext à terme août 2023 se stabilisait à 448 €/t. L’échéance novembre 2023 grossissait de 0,50 €/t, à 456,75 €/t.

