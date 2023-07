Le colza marque une pause sur Euronext

Les cours du colza évoluaient sans tendance claire ce mardi à la mi-séance sur Euronext. Le marché tente en effet encore d’intégrer l’impact de l’arrêt du corridor sécurisé en mer Noire, annoncé par la Russie ce lundi. L’ensemble du complexe oléagineux marque en outre le pas après les nets gains accumulés depuis la fin mai.

L’USDA a par ailleurs relevé de quatre points ses notations de soja « bon à excellent » dans son dernier Crop Progress hebdomadaire, à 55 %, contre 61 % l’an dernier à la même période. La vague de chaleur qui touche une large partie du Midwest ainsi que le climat sec qui perdure au Nord des US et au Canada suscitent toutefois de plus en plus de préoccupations outre-Atlantique.

Peu avant 13h00, le colza Euronext à terme novembre 2023 augmentait de 1,25 €/t, à 477 €/t. L’échéance août 2023 progressait de 1,75 €/t, à 471,25 €/t.

