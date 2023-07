Le colza décroche de 15 €/t et retombe sous les 500 €/t

Les cours du colza reculaient nettement ce vendredi à la mi-séance sur Euronext pour retomber sous les 500 €/t sur l’ensemble de ses contrats nouvelle campagne. Les prises de bénéfices continuent en effet de peser sur la tendance après l’envolée des prix enregistrée mercredi dernier, malgré de nouvelles escalades constatées dans le conflit en Ukraine.

Les ports d’Odessa et de Mykolaïv ont notamment subi de nouveaux bombardements la nuit dernière, tandis que l’Ukraine a à son tour déclarer considérer tout navire à destination de la Russie comme transportant potentiellement du matériel militaire.

