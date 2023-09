Le colza rend ses gains de la veille et retombe sur les 440 €/t

Les cours du colza abandonnaient leurs gains de la veille ce mercredi à la mi-séance sur Euronext. Le complexe soja est en effet rapidement reparti dans le rouge à Chicago face à la concurrence brésilienne. Des conditions climatiques plus favorables dans la Corn Belt et le début des moissons outre-Atlantique tirent également les prix de la fève américaine à la baisse.

L’huile de palme à la Bourse de Kuala Lumpur reste également enfermée dans une spirale négative avec une nouvelle perte 1 % enregistrée ce matin et un retour à son plus bas niveau depuis la fin juin. Les cours du brut subissent de leur côté une sensible consolidation, après avoir touché récemment leur plus haut niveau en plus de 10 mois.

Vers 13h00, le colza sur Euronext à terme novembre 2023 diminuait de 7,75 €/t, à 441,25 €/t. L’échéance février 2024 se contractait de 7,25 €/t, à 457,25 €/t.

