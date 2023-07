Perspectives incertaines mais une volonté de développer les filières françaises

La consommation des produits biologiques est en retrait depuis 2021, notamment pour les produits frais (viande, poisson, fruits et légumes, etc.) et le lait, situation qui ne s’était pas vue depuis 2012. Les huiles biologiques sont également touchées par ce recul (- 20 % en 2021 et - 10 % en 2022 d’après Nielsen IQ). Cependant, la demande en graines oléagineuses destinées à la trituration et en tourteaux biologiques reste forte, alors que de plus en plus d’opérateurs souhaitent s’approvisionner au niveau national.

Les surfaces de soja ont connu une forte diminution en 2021 (48 000 ha) après deux années de sécheresse ayant fortement impacté les rendements, la culture étant davantage conduite en sec qu’en conventionnel. Le soja est majoritairement orienté vers l’alimentation animale (85 %) et plus particulièrement vers la trituration, alors que le nombre d’unités se développe. Le reste est orienté vers l’alimentation humaine pour la production de soyfood (tofu, boisson au soja, etc.).

L’huile, premier débouché pour le tournesol et le colza

Le tournesol est le premier oléagineux bio cultivé en France (près de 62 000 ha en 2021), et a connu une forte progression depuis 2016 (multiplication par plus de 3). Près de 80 % des surfaces se concentrent dans le Sud-Ouest et dans les Pays de la Loire et le Val-de-Loire, mais la sole progresse également dans d’autres régions. En effet, les prix ont été très attractifs (notamment en 2022 avec le contexte de la guerre en Ukraine) et la culture est davantage robuste, notamment face au manque d’eau, qui a fréquemment pénalisé les autres cultures d’été depuis quelques années. Le débouché principal en valeur du tournesol reste l’huile mais la demande s’amplifie pour le tourteau ; en effet, pour les consommateurs réguliers de produits bio, la demande est toujours plus forte pour des produits bio français, du champ à l’assiette y compris pour l’alimentation des animaux. Dans un contexte d’offre toujours déficitaire en tourteaux biologiques, celui de tournesol « made in France » est une ressource pour laquelle l’intérêt est grandissant.

Par ailleurs, la collecte de colza biologique a doublé sur le premier semestre de la campagne 2022/2023 par rapport à la même période de la campagne précédente. Au contraire du tournesol, la valorisation du colza est quasi exclusivement fondée sur l’huile car historiquement, les volumes de tourteaux disponibles étaient trop faibles pour pouvoir entrer dans les formulations des Fabricants d’aliment du bétail (Fab). L’augmentation de la disponibilité en graines observée depuis 2015 repose néanmoins la question.

En vidéo, le marché du bio pour les cultures oléoprotéagineuses, contexte actuel et perspectives 2023 par Terres Inovia :

Structuration de la filière et contractualisation

Les filières oléagineuses biologiques se sont structurées ces dernières années, avec l’ouverture de plusieurs unités de trituration de capacité variable (soja, tournesol et/ou colza) sur l’ensemble du territoire pour répondre à la demande en tourteaux bio locaux. Dans le Grand Ouest, l’unité de trituration Oléosyn Bio (partenariat Terrena, Avril et plus récemment Cavac), mise en service en 2020, prévoit l’ouverture d’une nouvelle ligne de trituration de tournesol en 2024, accompagnée de la mise en route d’une unité de raffinage, et ce malgré la baisse, pour le moment conjoncturelle, de la consommation d’huiles.

Par ailleurs, compte tenu de la baisse de consommation de viandes, lait et œufs biologiques, la demande en aliments du bétail certifiés sera probablement amenée à diminuer sur la prochaine campagne. Dans ce contexte tendu, la contractualisation tout au long de la filière et notamment avec les producteurs est un pilier permettant de garantir un volume prévisionnel et de s’adapter au mieux à la demande du marché dont il faut suivre avec attention les évolutions sur les 3 ans à venir.

Auteurs : Cécile Le Gall, Terres Inovia – Claire Ortega, Terres Univia – Cyril Blain, Terrena