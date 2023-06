La plateforme d'expé de la 3e voie de l'agriculture comme si vous y étiez

La plateforme Openfield, 100 % dédiée à la 3e voie de l’agriculture, qui s’étend sur 13 ha, vise à apporter la preuve concrète qu’il est possible de répondre à la fois aux problématiques environnementales et aux attentes des consommateurs, tout en contribuant à améliorer la qualité de vie et le revenu des agriculteurs. L’originalité de la plateforme réside dans la façon de présenter les résultats selon quatre grandes thématiques : bas carbone, réduction d’IFT et gain de CEPP, agriculture de conservation des sols et conventionnelle, sur cinq rotations culturales (production fourragère, méthanisation, cultures industrielles et autres grandes cultures).

Obtenez les réponses à vos questions sur l'agriculture de demain tout au long de cette journée avec des émissions en plateau et en duplex depuis les parcelles d'expérimentation.

>> Pour vous connecter, suivez le lien suivant ou découvrez le live ci-dessous :

Retrouvez le programme pour cet après-midi :

12h45-13h00 - Fertilisation des sols, et si on améliorait son impact environnemental ?

13h45-14h00 - Biocontrôle en grandes cultures ! Un allié de poids !

14h05-14h55 - Evolution climatique, comment l'agriculture s'empare de cette problématique et s'adapte ? Eau, aléas climatiques…

15h00-15h15 - La biodiversité : un enjeu en devenir, quelle possibilité de valorisation ?

15h20-15h55 - Tout savoir sur InVivo et la 3e révolution agricole

16h00 - 16h15 - Agriculture de précision : et si produire plus et vert c'était + rentable ?

16h20-17h - Valorisez vos pratiques : une relation gagnant-gagnant agriculteurs / industriels

Dispositif déployé par La Factory de Terre-net.