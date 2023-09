Comment préserver l’eau en culture de maïs ?

La préservation de la qualité de la ressource en eau reste une priorité pour le monde agricole, soucieux de protéger son environnement. Le gouvernement aussi s’est attaqué au sujet, multipliant ces dernières années le retrait de différentes molécules retrouvées dans les eaux destinées à la consommation humaine. Dernier exemple en date : le S-métolachlore. En France, l’Anses a acté la fin des ventes de ce produit au 20 octobre 2023 et celle de ses utilisations un an plus tard, au 20 octobre 2024. À l’échelle européenne, le planning de ce retrait n’est pas encore calé. Cette décision remet d’ores et déjà en cause les stratégies herbicides des producteurs de maïs. Car jusqu’alors, les produits à base de cette substance active étaient largement utilisés.

Combiner semis et désherbage, cela fonctionne !

Bien sûr, d’autres solutions chimiques existent. Pour les maïsiculteurs, cela implique un ajustement des programmes avec, en filigrane, un autre enjeu : celui de préserver l’efficacité des molécules herbicides encore homologuées. Comment ? En alternant les modes d’action pour limiter l’apparition de résistances. Bayer a ainsi montré que, pour baisser les doses de chloroacétamide, associer des spécialités à base de cette famille chimique à des herbicides de la gamme, comme Adengo Xtra ou Capreno, donnait de très bons résultats. Autre solution : combiner semis et désherbage en un seul passage.

En ne traitant que sur les 25 cm de la raie de semis, il est ainsi possible de réduire les quantités d’herbicide utilisées en prélevée de 60 à 70 %. Le recours au binage, en conditions sèches, permet ensuite de contrôler efficacement l’enherbement sur l’inter-rang, là encore en limitant les doses épandues, réduisant ainsi les IFT.

D’autres leviers agronomiques peuvent également être adoptés comme les bandes enherbées, implantées autour ou même dans les parcelles. Ces espaces végétalisés constituent un filtre qui retient les molécules phytosanitaires et évite ainsi qu’elles ne se retrouvent dans les milieux aquatiques. Une stratégie qui protège aussi les parcelles du phénomène d’érosion. Des essais ont montré qu’une zone enherbée de 3 m permettait d’empêcher jusqu’à 80 % du transfert de terre de la parcelle vers le point d'eau.

DKoptim’eau, pour préserver les rendements

La gestion de la ressource en eau se raisonne également en termes de quantité. Dans ce cadre, opter pour des variétés plus résilientes, mieux adaptées aux stress hydriques constitue une bonne stratégie. Lancée il y a douze ans, la gamme DKoptim’eau a montré toutes ses performances non seulement en termes de préservation du rendement en conditions difficiles mais également de stabilité des résultats quelles que soient les conditions pédoclimatiques régionales. Choisir cette gamme de maïs, c’est avant tout miser sur la sécurité.

La mise en place d’un travail du sol adapté limitera de plus l’évaporation de l’eau du sol. Ainsi, des essais ont montré que le binage en inter-rang permet de retenir près de 90 % des eaux de ruissellement (source : AREAS).

