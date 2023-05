Dewulf lève le voile sur la deuxième génération de son arracheuse par préhension

Dewulf dévoile sa deuxième génération d'arracheuse par préhension à 4 rangs. Nom de code : ZKIV(SE). Pour la distinguer de la précédente version, le constructeur ajoute des fonctions de nettoyage étendues, l'élévateur à extension hydraulique a été revu, sans oublier la possibilité de récolter aussi des parcelles en rangs étroits (moins de 40 cm).

Déjà 10 ans que la première génération de l'automotrice a vu le jour, il devenait nécessaire d'actualiser la machine pour la mettre à niveau tant les technologies ont évolué. Ces évolutions sont issues des remontées terrain faites par les producteurs eux-mêmes. En lançant l'arracheuse automotrice, le fabricant de machines répond aux attentes du marché, en se concentrant davantage sur la capacité de nettoyage. La marque n'a pas oublié les fondamentaux tels que la stabilité au champ, la robustesse de l'engin et sa maniabilité, la qualité de récolte et le débit de chantier important.

Des couteaux faits maison plus résistants

En complément, le belge présente également son nouveau-né parmi les ensembles de couteaux. Les ingénieurs sont partis ce qui fonctionnait déjà bien, en y ajoutant la capacité et la vitesse. L'usure est moindre car les couteaux sont fabriqués en interne à partir d'un matériau plus résistant à l'usure. En outre, les couteaux sont réversibles, ce qui prolongent davantage leur durée de vie.

Il existe dorénavant trois versions de nettoyage, pour transporter une récolte propre vers les caisses ou la remorque selon ce que souhaite l'agriculteur. Le module Flexstar est disponible pour maximiser la capacité de nettoyage, en combinant le module à étoiles au tapis de tamisage. Si le nettoyage doit être réduit à un moment donné, il est possible de passer du module à étoiles au tapis de tamisage, ainsi qu'au tapis à tétines bien connu. Ceux qui nécessitent moins de nettoyage pourront opter pour le long tapis de tamisage et le tapis à tétines. Troisième possibilité : les carottes sont déchargées directement via l'élévateur.

Elévateur plus large pour décharger plus vite

L'élévateur aussi est nouveau, il est 1,5 m plus large que son prédécesseur, garantissant ainsi une plus grande vitesse de vidange. En option, sa partie supérieure peut être extensible hydrauliquement pour ceux qui ont besoin de plus de précision au déchargement ou pour faciliter le passage de gauche à droite (et vice versa) entre les rangées de caisses. Des parois latérales actives empêchent les carottes de frotter et ne dégradent pas la récolte.

À souligner aussi les capteurs dont le rôle est de détecter si une courroie se détache. En clair le vérin de tension arrive en bout de course et déclenche une alerte en cabine. L'opérateur est aussitôt informé, sans quitter son siège ni avoir à surveiller ce point régulièrement. Ce qui lui permet de profiter de sa cabine Claas X11 et de la visibilité qu'elle apporte. La version haut de gamme embarque un siège rotatif en cuir équipé d'un ventilation active. Celui-ci a les principales commandes à portée de doigt grâce au N-joystick, plus ergonomique. Le terminal tactile bénéficie d'un logiciel développé en interne, ce qui facilite la gestion de toutes les fonctions de la machine.