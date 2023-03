Déchets agricoles : « 100 % collectés, 100 % recyclés d'ici à 2030 »

De gauche à droite : Christophe Grison, président d'A.D.I.Valor, Vincent Bournaison, agriculteur et viticulteur dans la Marne, Ronan Vanot, directeur général de l'éco-organisme. (©Terre-net Média)

« En 2022, 93 000 tonnes de déchets agricoles ont été collectés, soit 4 000 t de plus que l'année précédente. Ces déchets, comprenant les emballages vides, les films agricoles, les ficelles et filets, sont recyclés à près de 90 % », présente A.D.I.Valor lors de sa conférence de presse organisée Ce 1er mars 2023, au Salon de l'agriculture (Sia).

« Ces chiffres montrent, une fois de plus, l'exemplarité de la France au niveau européen en ce qui concerne le recyclage des déchets agricoles », déclare Christophe Grison, son président, également agriculteur et président de la coopérative Valfrance. Il tient à souligner que « la réussite de cette filière est rendue possible grâce à la mobilisation de l'ensemble des acteurs et en particulier des agriculteurs, qui s'investissent pleinement pour trier, préparer et déposer leurs déchets ».

Vers le 100 % collecté

Et si les résultats affichés sont bons, la filière vise encore mieux : elle ambitionne de « collecter 100 % des déchets, et de parvenir à recycler 100 % de ce qui est collecté », indique Ronan Vanot, directeur général d'A.D.I.Valor. Sur le Sia, l'éco-organisme a concrétisé l'élargissement de son périmètre d'action par la signature de déclarations d'intentions notamment pour les emballages de semences de betteraves en coopération avec la filière et pour les emballages de nutrition animale, avec la création par la filière de Valoralim (objectif : 60 % de collecte et 80 % de recyclé sur la collecte en 2025).

A.D.I.Valor a également renforcé, lors du Sia, son partenariat avec les départements d'Outre-mer, qui vont entrer, progressivement, dans le même fonctionnement que les opérateurs de collecte de la France hexagonale. Le processus démarre avec la Martinique (Ecodiam) qui a signé la convention cadre d'A.D.I.Valor et vise un taux de collecte de 75 % d'ici à 2026.

80 % des déchets agricoles recyclés en France d'ici 2025

Autre projet engagé par la filière : « la relocalisation du recyclage dans les territoires, géré jusque-là à l'échelle de l'Union européenne. Nous nous sommes fixés l'objectif de recycler 80 % des déchets agricoles dans l'Hexagone d'ici à 2025 », indique Ronan Vanot. Pour cela, l'éco-organisme prend part à plusieurs partenariats avec différents groupes industriels pour l'extension de l'usine Suez (films agricoles) à Landemont (Maine-et-Loire) et pour la création de nouvelles unités. Dans l'Orne par exemple, la première usine au monde capable de recycler les filets à balles rondes, RecyOuest, a été lancée en septembre 2022. D'autres usines seront prochainement opérationnelles comme Plasticlean à Vendargues (Hérault) pour les films de paillage en octobre 2023 et Novus à Gisors (Eure) dédié aux big-bags agricoles usagés, prévu pour fin 2023. Courant 2024, c'est l'usine Neoplast à Fougères (Ille-et-Vilaine) pour les films d'élevage usagés qui devrait aussi voir le jour.

Toujours dans l'optique d'améliorer le recyclage, A.D.I.Valor étudie également la prévention de la production de déchets et l'éco-conception, « pour des produits moins consommateurs de ressources dès le départ ».